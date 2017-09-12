Чийгоз и его адвокат подали две апелляции
Зампредседателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, приговоренный к 8 годам тюрьмы, и его защитник подали две апелляции на это решение суда.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза", - написал он.
По словам юриста, пока что его короткая, однако она будет существенно дополнена после ознакомления с протоколом судебных заседаний и приговором, текст которого будет готов только 14 сентября.
"А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - сообщил адвокат.
Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.
Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.
Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.
Украинская правда
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