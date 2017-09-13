Полиция: В Запорожье возле офисного здания произошел взрыв

В Запорожье около 22:00 произошел взрыв возле офисного здания, расположенного по улице Патриотической.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

"Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента", - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

В здании, возле которого произошел взрыв, ранее был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас находится не в Украине.

В период с 2011 по 2013 годы местные СМИ писали о его влиянии на запорожский бизнес и власть. Анисимов был крупнейшим спонсором местных организаций Партии регионов.

В этом же офисном здании уже происходил похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (особо злостное хулиганство).