ОБСЕ установит видеокамеры на КПВВ на Донбассе

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Четверг, 14 сентября 2017, 02:28

СММ ОБСЕ планирует установить четыре камеры видеонаблюдения на КПВВ "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка" (Донецкая область), а также на горе Князя Игоря в районе н.п. Станица Луганская (территория, контролируемая боевиками).

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В дополнение к камерам видеонаблюдения, которые уже используются, до конца сентября текущего года СММ ОБСЕ планирует установить еще четыре камеры видеонаблюдения на КПВВ "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка" (Донецкая область), а также на горе Князя Игоря в районе н.п. Станица Луганская (территория ОРДО)", - говорится в сообщении.

Как объясняет украинская сторона СЦКК, установка дополнительных технических средств наблюдения СММ ОБСЕ будет способствовать эффективному мониторингу режима прекращения огня и соблюдению режима тишины в зоне конфликта.

По данным украинских военных, сегодня с обеих сторон линии соприкосновения СММ ОБСЕ использует семь камер видеонаблюдения, а именно: в н.п. Авдеевка и Широкино (Донецкая область), на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), участках разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" и №2 "Золотое" (Луганская область), №3 "Петровское" (территория ОРДО), а также на территории шахты "Октябрьская" (территория ОРДО).

В то же время, как сообщается, камера на шахте "Октябрьская" (территория ОРДО) не функционирует на протяжении длительного периода, учитывая то, что боевики не дают возможность представителям Миссии ОБСЕ провести ее обслуживание. Также 8 августа боевиками НВФ ОРДО была выведена из строя камера видеонаблюдения на ДФС.

При этом камеры, установленные на подконтрольной правительству Украины территории работают в постоянном режиме и своевременно обслуживаются.

Темы: АТО ОБСЕ Донбасс
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