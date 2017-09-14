Сын Флинна стал объектом расследования ФБР по российскому делу

Сына Майкла Флинна, бывшего советника президента США проверяют на причастность к возможному сговору предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой.

Об этом со ссылкой на четырех бывших и действующих правительственных чиновников сообщает NBC News.



Майкл Дж. Флинн-младший - сын экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, является объектом федерального расследования предполагаемого сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой.

Расследование в отношении Флинна-младшего касается его работы в лоббистской компаний отца Flynn Intel Group. Он, в частности, сопровождал отца во время его визита в Москву в декабре 2015 года, где Флинн-старший выступал с речью на мероприятии телеканала Russia Today.

Бывший бизнес-партнер Флинна сообщил, что его сын участвовал в повседневной деятельности Flynn Intel Group и его обязанности включали посещение встреч с отцом и общение с потенциальными клиентами.

Несколько экспертов-юристов, знающих о расследовании, сообщили NBC News, что, по их мнению, советник ФБР, который ведет это дело Роберт Мюллер пытается заставить ключевых игроков, в том числе Флинна и Пола Манафорта, рассказать, что они знают о любом возможном сговоре кампании Трампа с Россией. Эти потенциальные уголовные обвинения Майкла Флинна-младшего могут оказать дополнительное давление на его отца.

Адвокат старшего Флинна Роберт Келнер отказался от комментариев. В Twitter Майкл Дж. Флинн назвал сообщение о том, что он является объектом расследования фейком.

Напомним, Флинн подал в отставку с должности советника президента США по национальной безопасности 13 февраля, из-за скандала, связанного с контактами с Россией.