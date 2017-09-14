Сын Флинна стал объектом расследования ФБР по российскому делу

112 просмотров
Четверг, 14 сентября 2017, 04:05

Сына Майкла Флинна, бывшего советника президента США проверяют на причастность к возможному сговору предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой.

Об этом со ссылкой на четырех бывших и действующих правительственных чиновников сообщает NBC News.

Майкл Дж. Флинн-младший - сын экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, является объектом федерального расследования предполагаемого сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой.

Расследование в отношении Флинна-младшего касается его работы в лоббистской компаний отца Flynn Intel Group. Он, в частности, сопровождал отца во время его визита в Москву в декабре 2015 года, где Флинн-старший выступал с речью на мероприятии телеканала Russia Today.

Бывший бизнес-партнер Флинна сообщил, что его сын участвовал в повседневной деятельности Flynn Intel Group и его обязанности включали посещение встреч с отцом и общение с потенциальными клиентами.

Несколько экспертов-юристов, знающих о расследовании, сообщили NBC News, что, по их мнению, советник ФБР, который ведет это дело Роберт Мюллер  пытается заставить ключевых игроков, в том числе Флинна и Пола Манафорта, рассказать, что они знают о любом возможном сговоре  кампании Трампа с Россией. Эти потенциальные уголовные обвинения Майкла Флинна-младшего могут оказать дополнительное давление на его отца.

Адвокат старшего  Флинна Роберт Келнер отказался от комментариев. В Twitter Майкл Дж. Флинн назвал сообщение о том, что он является объектом расследования фейком.

Напомним, Флинн подал в отставку с должности советника президента США по национальной безопасности 13 февраля, из-за скандала, связанного с контактами с Россией.

Темы: США Росcия Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США за размещение миротворцев на Донбассе, в том числе на границе с РФ 14 сентября 2017, 02:53
Госдепартамент США осудил незаконный приговор Чийгозу 14 сентября 2017, 02:04
Госучреждениям США запретили использовать продукцию "Лаборатории Касперского" 13 сентября 2017, 23:39
powered by lun.ua
Главные новости
США за размещение миротворцев на Донбассе, в том числе на границе с РФ
"Шахтер" победил "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионов
НАБУ задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака
Нацбанк продолжает снижать официальную гривну
Все новости
здоровье

Ученые больше не хотят разделять психическое и физическое здоровье

Наука – это весело

Карикатурист изобразил невероятные фейлы ученых