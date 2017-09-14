На Борщаговке произошел пожар - горят МАФы

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Четверг, 14 сентября 2017, 18:48

В Киеве на Борщаговке произошел пожар, горят МАФы.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Горят МАФы на Колибрисе. Бойцы ГСЧС говорят, что в пожарном гидранте нет воды. Зовут цистерны с водой на помощь", - отмечается в публикации.

По состоянию на 18:35, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар на рынке "Колибрис" был локализован.

"В 17:24 поступила заявка о том, что горит аптека, выехали спасатели. В 18:35 пожар был локализован", - сказала "Украинским Новостям" спикер ведомства Светлана Водолага.

По ее словам, площадь пожара составляет около 2 тыс. квадратных метров.

На месте работают 14 единиц специальной техники и 63 человека личного состава.

При этом, по словам Водолаги, пока неизвестно, загорелась ли аптека внутри "Колибриса" или рядом с ним.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Украинская правда

Темы: ГСЧС
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