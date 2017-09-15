Французские сенаторы посетили Авдеевку и КПВВ "Майорск"

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Пятница, 15 сентября 2017, 08:49

Французские сенаторы во главе с руководителем группы дружбы "Франция – Украина" Эрве Мореем посетили КПВВ "Майорск", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также французская делегация встретилась с руководством военно-гражданских администраций, ознакомилась с работой негосударственных СМИ в регионе.

Сенаторы посетили и Авдеевку. "Увиденное французскую делегацию поразило. По возвращении домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины", – говорится в сообщении.

Темы: Донбасс Авдеевка
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