Гройсман прокомментировал переговоры об объединении БПП и НФ

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Суббота, 16 сентября 2017, 12:38

Премьер Владимир Гройсман прокомментировал возможность объединения партий Народный фронт и Блока Петра Порошенко.

Отвечая на вопрос "Украинской правды", каковы шансы на создание партии власти, Гройсман сказал: "В политической палитре наверняка будут происходить определенные процессы. Но задача - чтобы на следующих очередных выборах к власти пришли люди, способные делать изменения. Мне тоже надоело, что все всем все обещают, и никто ничего не делает".

Премьер утверждает, что его правительство пытается не давать пустых обещаний и готово работать дальше над реформами.

"Я готов работать на результат. Нужна ли для этого мощная политическая сила? Однозначно. Но пока наша коалиция БПП и НФ является основой изменений, которые воплощает наше правительство", - сказал Гройсман.

Как недавно писала "Украинская правда", уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.

Роман Романюк, УП

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Темы: Гройсман БПП Народный фронт
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