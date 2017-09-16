ОБСЕ: Жертвами конфликта на Донбассе в этом году стали 388 человек

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Суббота, 16 сентября 2017, 16:09

В 2017 году жертвами конфликта на Донбассе стали 388 человек среди гражданского населения, из них 68 - погибших, 315 - раненых.

Об этом сообщил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурул Апакан, ссылаясь  на тематический отчет СММ ОБСЕ "Жертвы среди гражданского населения на востоке Украины". 

По данным ОБСЕ, в 2016 году Миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых — 88 погибших.

 

Апакан заявил, что стороны конфликта "должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения - минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения".

Он добавил, что ни одна из сторон полностью не контролирует ситуацию на линии разграничения, в которой оказались пожилые люди, которые составляют 40% от общего количества жертв.

Также Апакан сообщил, что из 31 жертвы среди гражданского населения, которые были вызваны неправильным обращением с взрывными устройствами, более 50% — дети.

Глава миссии ОБСЕ призвал стороны постоянно информировать население о минной опасности. 

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Донбасс жертвы
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