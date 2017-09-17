ОБСЕ заметила у боевиков военную технику и противотанковые мины

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали у боевиков в Донецкой области бронетранспортеры, грузовики военного типа с зенитной установкой и противотанковые мины.

Об этом сообщается в отчете миссии, размещенном на сайте ОБСЕ.

"В неподконтрольных правительству районах вблизи г. Кальмиусское мини-БПЛА СММ зафиксировал 7 неподвижных бронетранспортеров (один БТР-60 и шесть типа МТ-ЛБ) и более 40 неподвижных грузовиков военного типа, из которых 1 был укомплектован зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм)", - отмечается в отчете.

По данным ОБСЕ, технику зафиксировали в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно меморандума о разведении вооружения.

Кроме того на блокпосте "ЛНР" в 3,5 км к юго-востоку от н.п. Счастье наблюдатели зафиксировали 4 противотанковые мины в кузове грузовика, рядом с которым стояли 15 вооруженных лиц, а также кран и грузовик военного типа, которые двигались на север.

"Неподалеку блокпоста "ДНР" вблизи н.п.Оленовка были замечены 5 невооруженных людей, которые устанавливали заграждения и колючую проволоку протяженность 30–40 м вдоль западной обочины автодороги Н20, а также знаки о минной опасности с надписью "Мины" на русском языке", - сообщил в миссии.

Украинская правда