Тиллерсон и Лавров встретятся в кулуарах ГА ООН

133 просмотра
Понедельник, 18 сентября 2017, 01:33

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Нью-Йорке в воскресенье в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters.

"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Нью-Йорке в воскресенье в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует агентство заявление Государственного департамента США.

Госдеп не предоставил никаких подробностей о том, что обсудят Тиллерсон и Лавров.

Среди возможных тем: ядерное соглашение с Ираном, гражданская война в Сирии, ядерная и ракетная программы Северной Кореи.

Как известно, США и РФ переживают напряжение в двусторонних отношениях.

В конце августа в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон: США могут остаться в Парижском соглашении на надлежащих условиях 18 сентября 2017, 01:11
Постпред США в ООН: КНДР будет "уничтожена", если ядерная активность продолжится 17 сентября 2017, 22:58
США подозревают, что 19 дипломатов на Кубе заболели из-за "звуковых атак" 17 сентября 2017, 22:30
powered by lun.ua
Главные новости
Тиллерсон и Лавров встретятся в кулуарах ГА ООН
Оккупанты предупредили, что крымчан ждут отключения света
Пожар в Одессе: Прокуратура проводит следственные действия в органах власти
Боевики стреляют вблизи мирных населенных пунктов - штаб
Все новости
здоровье

Ученые советуют не лезть с ласками к кошкам - они могут передать инфекцию

еда

Не хлебом и молоком единым. Почему некоторые дети лишены питания в садах и школах