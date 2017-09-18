Тиллерсон и Лавров встретятся в кулуарах ГА ООН

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Нью-Йорке в воскресенье в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters.

"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Нью-Йорке в воскресенье в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует агентство заявление Государственного департамента США.

Госдеп не предоставил никаких подробностей о том, что обсудят Тиллерсон и Лавров.

Среди возможных тем: ядерное соглашение с Ираном, гражданская война в Сирии, ядерная и ракетная программы Северной Кореи.

Как известно, США и РФ переживают напряжение в двусторонних отношениях.

В конце августа в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.