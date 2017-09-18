В Одессе до сих пор ищут девочку, которую уже назвали погибшей в пожаре

Родственники 12-летней Снежаны Арпентий, а также многие одесситы и правоохранители, посчитали неоднозначной распространенную информацию о гибели девочки и продолжают ее поиски.

Об этом сообщает Думская.

"Сегодня, 17 сентября, обратился за помощью ко всем неравнодушным друзьям и одесситам папа Арпентий Снежаны с просьбой помочь осуществить поиск его дочери, а именно надо пройти частный сектор и территорию вокруг "Виктории". Официально и неофициально никто ему не подтвердил, погибла она или нет. У человека есть еще надежда", — сообщил одессит Игорь Форнальчук.

Как передает издание, сейчас патрули, в состав которых входят и нацгвардейцы, прочесывают район между улицей Вавилова и парком мемориала героической обороны Одессы "411-я батарея" — поступила информация, что там видели девочку, похожую на Снежану.

Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, рост 150-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие, смуглая. Особых примет нет.

Снежана Арпентий

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам 102, 779-49-61,766-89-98, 799-86-14 или отцу 798 86 87.

О том, что девочка в результате пожара погибла сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один пропал без вести.

Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.