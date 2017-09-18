РФ может повысить акцизы на бензин, чтобы строить дорогу в оккупированном Крыму

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Понедельник, 18 сентября 2017, 10:40

В России правительство хочет внепланово повысить акцизы на топливо, чтобы пустить дополнительные деньги на дороги в Калининградской области и оккупированном Крыму.

Об этом пишет 18 сентября газета "Ведомости", ссылаясь на нескольких федеральных чиновников.

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Произойти повышение должно в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, рассказали несколько федеральных чиновников.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом.

Также российское издание ссылается на письмо Минэнерго РФ в Минфин и аппарат правительства, в котором говорится, что из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп. а до конца года – на 2,8 руб. за 1 л.

Таким образом, по данным "Вестей", при индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году 40 руб., а это психологическая отметка.

Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб.,

Газета отмечает, что инициатива повышения исходит от Минтранса РФ, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области.

Другой претендент на деньги – трасса "Таврида" в аннексированном Крыму, указывает чиновник финансово-экономического блока.

Темы: Росcия
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