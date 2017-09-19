Порошенко предложил академии Вест-Поинт найти партнера в Украине

Президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением для американской военной академии Вест-Поинт заключить партнерские связи с одним из военных институтов в Украине.

Об этом он заявил в понедельник, выступая перед слушателями академии в штате Нью-Йорк, передает "Укринформ".

"Мы были бы счастливы, если бы академия Вест-Поинт могла бы подключиться к процессу военного образования в Украине, о чем мы говорили сегодня с генералом (Касленом, начальником академии - ред). И я думаю, было бы очень важно, если бы один из украинских военных институтов стал бы партнером этой академии", - сказал президент.

Порошенко отметил, что обе стороны могли бы иметь пользу от обмена опытом, в том числе в противостоянии в условиях новой формы "гибридной войны", а также от изучения языка, совершенствования сотрудничества между странами и вооруженными силами.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что такой опыт уже начат.

"Батальоны, обученные американскими инструкторами, продемонстрировали лучшую тактику ведения боя и наименьшие потери на поле боя", - отметил Порошенко.

Кроме того, по его словам, военное оборудование, предоставленное США, значительно сократило потери украинцев в конфликте.

Порошенко также заявил, что "с новым оборонительным вооружением мы сможем спасти больше жизней – как гражданских, так и военных".

Порошенко находится с рабочим визитом в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.