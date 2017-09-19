Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до 5-ой категории

87 просмотров
Вторник, 19 сентября 2017, 06:03

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до 5-ой, максимальной категории.

 Об этом сообщает Mirror.

Национальный центр ураганов сообщил, что скорость ветра в эпицентре урагана составляет 260 км/час.

Сейчас ураган находится примерно в 25 км. от Доминики, а затем он направится в сторону Карибских островов которые две недели назад пострадали от урагана "Ирма".

В субботу над западной частью Атлантического океана сформировался тропический шторм "Мария". Позже он усилился до урагана.

Ураган "Ирма" - самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в Атлантическом океане - в начале сентября нанес разрушительный удар по части территории США и островам Карибского бассейна.

Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов построек. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек.

Во Флориде более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч были размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.

Темы: стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тропический шторм "Мария" усилился до урагана и идет по пути "Ирмы" 18 сентября 2017, 06:09
Над Атлантическим океаном сформировался новый тропический шторм 17 сентября 2017, 04:41
Ураган "Ирма" затопил Майами, во Флориде обесточены 3 млн объектов 11 сентября 2017, 05:37
powered by lun.ua
Главные новости
Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине
СМИ: Оправданному фигуранту дела "2 мая" пробили голову
НАПК заинтересовалось общим полетом Кличко со столичными застройщиками
Полиция: В стычках под судом по делу "2 мая" пострадали 35 силовиков
Все новости
фото

Мост Патона, Подгорецкий замок: 12 самых популярных фотомест в Украине

наука

Коты-жидкости, лекарства от храпа и отвращение к сыру: В Гарварде раздали Шнобель

здоровье

Ученые советуют не лезть с ласками к кошкам - они могут передать инфекцию