Грицак договорился с депутатами о рабочей группе по бизнесу

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Суббота, 2 сентября 2017, 12:25

Председатель СБУ Василий Грицак заявляет о договоренности с народными депутатами о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросами ведения бизнеса в Украине и взаимоотношений бизнеса и СБУ.

Об этом он сообщил в субботу, комментируя встречу с народными депутатами о ситуации со сжиженным газом.

"Да, такая встреча состоялась. На этой встрече я предложил, а депутаты пошли навстречу, создать рабочую группу, то есть платформу, на базе которой будут обсуждаться проблемные вопросы ведения бизнеса в Украине и взаимоотношений бизнеса и СБУ", - сказал Грицак.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается положение о создании этой рабочей группы, а первое ее заседание состоится 8 сентября.

"Я обязательно приму в нем участие. На эту встречу будет приглашен омбудсмен от бизнеса господин Шемета и депутаты по согласию, которые будут участвовать в работе этой группы", - добавил глава СБУ.

Украинская правда

Темы: Грицак бизнес
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