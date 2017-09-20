Рада рассмотрела уже более 2 тысяч поправок к судебной реформе

Депутаты Верховной Рады уже рассмотрели 2353 поправки к законопроекту 6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который внедряет судебную реформу.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

"Три дня, 2353 поправки рассмотрены", - говорят там.

По данным ВР, депутатам осталось рассмотреть еще 2031 поправку к проекту закона.

Спикер Андрей Парубий закрыл пленарное заседание Рады в среду, дальнейшее рассмотрение поправок будет продолжено в четверг, 21 сентября.

3 дні, 2353 правок розглянуто, 2031 залишилось.

Ранкове пленарне засідання закінчено. Завтра розгляд #ЗП6232 продовжиться.

Тримаймося💪 pic.twitter.com/i8YtN9S4s1 — Верховна Рада (@verkhovna_rada) September 20, 2017

Как сообщалось, 7 сентября народные депутаты начали рассмотрение законопроекта №6232. Им предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

По состоянию на 19 сентября депутаты успели рассмотреть тысячу из 4383 поправок, но не поддержали ни одну из них.

Украинская правда