Рада рассмотрела уже более 2 тысяч поправок к судебной реформе

627 просмотров
Среда, 20 сентября 2017, 14:49

Депутаты Верховной Рады уже рассмотрели 2353 поправки к законопроекту 6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который внедряет судебную реформу.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

"Три дня, 2353 поправки рассмотрены", - говорят там.

По данным ВР, депутатам осталось рассмотреть еще 2031 поправку к проекту закона.

Спикер Андрей Парубий закрыл пленарное заседание Рады в среду, дальнейшее рассмотрение поправок будет продолжено в четверг, 21 сентября.

Как сообщалось, 7 сентября народные депутаты начали рассмотрение законопроекта №6232. Им предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

По состоянию на 19 сентября депутаты успели рассмотреть тысячу из 4383 поправок, но не поддержали ни одну из них.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада суд реформы законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман заявил, что в Раде умышленно медленно рассматривают огромный закон Порошенко 20 сентября 2017, 12:01
Нардепы не захотели сидеть до последнего над президентским законом-гигантом 19 сентября 2017, 17:55
Рада рассмотрит закон о запрете российского культурного центра 19 сентября 2017, 15:55
powered by lun.ua
Главные новости
Сергея Бубку заподозрили в коррупционной сделке
С начала года на Донеччине погибли 12 людей, которые разбирали боеприпасы
Гройсман намекнул "Нафтогазу" на злоупотребление монополизмом
Киевский суд разрешил задержать судью Киреева
Все новости
фаст-фуд

7 мест в Киеве, где готовят вкусную шаурму

фото

Мост Патона, Подгорецкий замок: 12 самых популярных фотомест в Украине

город

7 утрат Киева последних лет: здания и артефакты, которые мы потеряли