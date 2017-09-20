Рада рассмотрела уже более 2 тысяч поправок к судебной реформе
Депутаты Верховной Рады уже рассмотрели 2353 поправки к законопроекту 6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который внедряет судебную реформу.
Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.
"Три дня, 2353 поправки рассмотрены", - говорят там.
По данным ВР, депутатам осталось рассмотреть еще 2031 поправку к проекту закона.
Спикер Андрей Парубий закрыл пленарное заседание Рады в среду, дальнейшее рассмотрение поправок будет продолжено в четверг, 21 сентября.
3 дні, 2353 правок розглянуто, 2031 залишилось.— Верховна Рада (@verkhovna_rada) September 20, 2017
Ранкове пленарне засідання закінчено. Завтра розгляд #ЗП6232 продовжиться.
Тримаймося💪 pic.twitter.com/i8YtN9S4s1
Как сообщалось, 7 сентября народные депутаты начали рассмотрение законопроекта №6232. Им предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.
По состоянию на 19 сентября депутаты успели рассмотреть тысячу из 4383 поправок, но не поддержали ни одну из них.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.