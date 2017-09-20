Приднестровье попросилось в ООН и назвало Молдову агрессором

569 просмотров
Среда, 20 сентября 2017, 16:51

Парламент непризнанного Приднестровья принял обращение к ООН, в котором Организацию Объединенных Наций просят предоставить непризнанной республике статус государства-наблюдателя при организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Документ адресован генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе Генассамблеи ООН Мирославу Лайчаку. Обращение написано от имени лидера Приднестровья Вадима Красносельского и так называемого председателя Верховного совета ПМР Александра Щербы.

В документе приднестровские лидеры жалуются на Молдову-агрессора, которая "с каждым годом занимает все более радикальную конфликтогенную позицию в двусторонних отношениях".

Саму же "Приднестровскую Молдавскую Республику" называют "примером эффективного функционирования прямой демократии".

"Приднестровье может и готово стать ответственным и надежным партнером для ООН, который обеспечивает демократическое, прогрессивное и бесконфликтное развитие полумиллионного народа в сердце Евразии", - отмечается в обращении.

Приднестровские лидеры попросили ООН предоставить специальный статус государства-наблюдателя при ООН и создать международную рабочую группу по Приднестровью.

"Практическая реализация этих инициатив послужит делу обеспечения прочного мира и стабильности в этом региональном пространстве, будет способствовать объективному и своевременному информированию международного сообщества об актуальной ситуации вокруг Приднестровья", - говорится в обращении.

Напомним, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

Парламент Молдовы 21 июля принял заявление, в котором призвал РФ вывести российских военнослужащих с территории Молдовы, а также заменить миротворческую миссию гражданской с международным мандатом.

Темы: ООН Приднестровье Молдова
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генсек ООН предостерег от войны с КНДР 20 сентября 2017, 07:19
Порошенко обсудил с Туском миротворческую миссию ООН на Донбассе 20 сентября 2017, 02:31
ООН: В Мьянме сожжено около 200 сел народности рохинджа 20 сентября 2017, 00:47
powered by lun.ua
Главные новости
Прокурор просит для Умерова 3,5 года условно
В "Центрэнерго" придумали "схему", как заработать на американском угле
Гелетей советует журналистам ходить в жилетах, чтоб на них не бросались
ГПУ расследует факты 600 пыток в ОРДЛО
Все новости
город

7 утрат Киева последних лет: здания и артефакты, которые мы потеряли

исследование

Одинокая дама с котами: ученые неожиданно подтвердили сексистское клише

физиология

Ученые: женщины с возрастом теряют интерес к сексу чаще, чем мужчины