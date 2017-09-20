Приднестровье попросилось в ООН и назвало Молдову агрессором

Парламент непризнанного Приднестровья принял обращение к ООН, в котором Организацию Объединенных Наций просят предоставить непризнанной республике статус государства-наблюдателя при организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Документ адресован генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе Генассамблеи ООН Мирославу Лайчаку. Обращение написано от имени лидера Приднестровья Вадима Красносельского и так называемого председателя Верховного совета ПМР Александра Щербы.

В документе приднестровские лидеры жалуются на Молдову-агрессора, которая "с каждым годом занимает все более радикальную конфликтогенную позицию в двусторонних отношениях".

Саму же "Приднестровскую Молдавскую Республику" называют "примером эффективного функционирования прямой демократии".

"Приднестровье может и готово стать ответственным и надежным партнером для ООН, который обеспечивает демократическое, прогрессивное и бесконфликтное развитие полумиллионного народа в сердце Евразии", - отмечается в обращении.

Приднестровские лидеры попросили ООН предоставить специальный статус государства-наблюдателя при ООН и создать международную рабочую группу по Приднестровью.

"Практическая реализация этих инициатив послужит делу обеспечения прочного мира и стабильности в этом региональном пространстве, будет способствовать объективному и своевременному информированию международного сообщества об актуальной ситуации вокруг Приднестровья", - говорится в обращении.

Напомним, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

Парламент Молдовы 21 июля принял заявление, в котором призвал РФ вывести российских военнослужащих с территории Молдовы, а также заменить миротворческую миссию гражданской с международным мандатом.