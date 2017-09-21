Порошенко: Украина выступает за усиление мер против КНДР

Украина осуждает ядерные испытания и многократные запуски баллистических ракет Северной Кореей и выступает за усиление мер по пресечению незаконной деятельности Пхеньяна.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий, Украина была решительным контрибутором глобальной безопасности.

"Во имя мира и в обмен на гарантии безопасности, Украина отдала свой третий по мощности в мире ядерный арсенал", - сказал Порошенко и добавил, что "двадцать лет спустя в Украину ворвался тот, кто обещал уважать и, если необходимо, защищать государственные границы Украины", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что "мы остаемся решительными сторонниками глобального нераспространения и разоружения".

"Именно поэтому мы строго осуждаем ядерные испытания и многократные запуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей. Мы глубоко обеспокоены постоянным изъятием ресурсов, за счет первоочередных человеческих потребностей, для подпитки ядерного арсенала Пхеньяна, в сочетании с серьезными нарушениями прав человека", - подчеркнул Порошенко.

"Мы решительно выступаем за усиление мер, направленных на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна и возвращение Северной Кореи в международно-правовое поле", - добавил он.

Глава государства подтвердил призыв Украины к Совету Безопасности ООН провести тщательное расследование о разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере.