В России снова заявили, что не хотят миротворцев на границе с Украиной на Донбассе

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Четверг, 21 сентября 2017, 08:24

В России заявляют, что не видят смысла в развертывании охранной миссии ООН на российско-украинской границе.

Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Они [представители Украины] хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе", - заявил он.

Гатилов считает, что в минских договоренностях "есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе".

"Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", - отметил он.

"Такой подход мы не разделяем, поскольку он противоречит минским договоренностям", - считает замглавы МИД России.

Как известно, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

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