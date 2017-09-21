В оккупированном Крыму у "Ночных волков" Путина отобрали часть земли

В оккупированном Крыму решили вдвое сократить земельный участок, выделенный для любимого байк-клуба президента РФ Путина - "Ночные волки" рядом с Севастополем.

Об этом пишет российская газета Коммерсант.

"Правительство Севастополя намерено забрать у байк-клуба "Ночные волки" 126 гектаров земли в пригороде Севастополя. 267 гектаров байкеры получили в 2015 году от экс-губернатора Сергея Меняйло в аренду на десять лет по минимальной арендной ставке в 0,1% от рыночной стоимости земли", - сообщает издание.

Правительство избранного 10 сентября губернатором Дмитрия Овсянникова решило сократить земельный надел вдвое. Об этом на заседании заксобрания Севастополя заявил вице-губернатор Илья Пономарев.

Как сообщил депутатам Илья Пономарев, администрация Севастополя предложила "Ночным волкам" исключить из выделенного клубу земельного участка площадью 267 га два участка площадью 71 и 55 га, которые "заняты объектами водного фонда, территориями водоохранной зоны".

Также арендатора земли урежут в правах. По словам чиновника, правительство города предложило "Ночным волкам" установить для части остающегося земельного участка "ограничения хозяйственной деятельности" и определить изменения или ограничения в отношении той части территории, которая "относится к режиму охраны объектов культурного наследия".

Вице-губернатор Севастополя утверждает, что "Ночным волкам" были направлены документы для решения вопроса во внесудебном порядке, но байкеры их проигнорировали. "Мы вынуждены будем перейти от договорного режима урегулирования в судебный порядок",— заключил господин Пономарев.

Выделение земли по минимальной арендной ставке в 0,1% от рыночной стоимости земли в правительстве объясняли социальной направленностью развития территории. Речь шла о реализации спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта. Проект реализован не был.

Против решения о выделении земли выступала группа депутатов заксобрания города во главе с тогдашним спикером Алексеем Чалым. Они требовали провести конкурс проектов и слушания.

В августе 2015 года лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) заявил о создании совместно с военными филиала парка "Патриот", а осенью 2016 года землю у горы Гасфорта в собственность запросило Минобороны.

На общественных слушаниях 27 января севастопольцы выступили против появления "Патриота" у горы Гасфорта. В феврале правительство города получило от военных письмо с отказом от идеи строить там парк.

После этого "Хирург" заявил, что совместно с Российским союзом молодежи построит молодежный центр для проведения спортивных и военно-патриотических мероприятий у горы Гасфорта без участия Минобороны.

Однако никакого строительства на территории за пределами бывшей каменоломни не ведется.