Журналист УП проходит по делу о раскрытии гостайны в качестве свидетеля

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Четверг, 21 сентября 2017, 11:55

Журналист "Украинской правды" Алексей Братущак проходит по делу о разглашении государственной тайны в статусе свидетеля.

Об этом ему в телефонном разговоре рассказал следователь СБУ Костюк М.С, который ведет это дело.

"Сейчас никакого статуса у вас нет, вы как свидетель", - сказал он в телефонном разговоре.

Он не ответил на вопрос, ведется ли прослушка телефонов сотрудников "Украинской правды".

Также во время разговора он сообщил, что для общения журналисту нужно прийти к нему в кабинет, который расположен на Аскольдовом переулке, 3А.

Как рассказал Братущак, контакты следователя он нашел через собственные источники, и сам ему позвонил. "Правда, он сразу не ответил, а через несколько минут перезвонил", - отметил Братущак.

В течение недели "Украинской правде" так никто и не смог указать на "государственную тайну", которая содержалась в статье.

Источники УП объяснили, с чем связана значительная задержка в действиях СБУ, а именно почему расследование началось через полгода после публикации статьи. "Якобы, они несколько месяцев ждали заключение экспертов, есть ли в статье "государственная тайна", - отметили собеседники УП.

Однако по источникам УП, следователи активизировались после публикации статьи "Гастроли" Порошенко. 10 историй о пиаре, которые могут заинтересовать правоохранителей", якобы возмутила президента.

Украинская правда

Темы: СМИ СБУ
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