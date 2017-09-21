Наливайченко пришел на допрос в качестве свидетеля по делу о "захвате власти"

Лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в четверг пришел на допрос в СБУ, туда он приглашен в качестве свидетеля.

Согласно повестке, копией которого располагает "Украинская правда", Наливайченко вызвали на допрос в качестве свидетеля, а также "для проведения других процессуальных действий".

Также в повестке отмечается, что его вызывают на допрос в рамках производства №22016000000000274.

Согласно реестру судебных решений, в этом производстве есть минимум два опубликованных решения.

Согласно фабуле, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК Украины. Речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Дело внесено в ЕРДР15 июля 2016.

Согласно материалам дела, опубликованным в решении суда, с января 2015 года неустановленные лица из числа членов общественного движения "Украинский выбор - право народа", других общественных организаций, гуманитарных групп, отдельных территориальных общин, зарегистрированных на территории Украины, "незаконно присваивают властные полномочия органов власти и местного самоуправления с целью захвата государственной власти в Украине".

"Государственные и неправительственные центры РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине создают в областях альтернативные органы местного самоуправления, в том числе путем регистрации так называемых "народных общин" как отдельных субъектов публичного права в сочетании с получением функций органов местной власти", - сказано в документе.

"Для реализации указанных целей, лидеры объединений, путем подмены понятий и произвольной трактовки норм украинского законодательства выбирают так называемых уполномоченных по земельным вопросам, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, уполномочивают себя на осуществление различного рода сделок от имени общества административной единицы" , - считает следствие.

"В результате непризнания членами так называемых "территориальных общин" органов госвласти и местного самоуправления, они пытаются реализовать механизмы уклонения от уплаты налогов путем регистрации так называемых "народных предпринимателей", совершают попытки незаконного завладения землей путем выдачи документов неустановленного образца, создают "параллельные органы власти" - так называемые "транспортную регистрационную службу народу Украины", "народную милицию", - отмечается в материалах дела.

Согласно следствию, указанные лица создают "непредусмотренные законом военизированные и вооруженные формирования из числа экс-сотрудников СБУ, СВР Украины,"афганцев" и участников АТО на Востоке для охраны руководства так называемых "территориальных общин", противодействия возможным попыткам препятствования их деятельности со стороны правоохранительных органов и патриотически настроенных активистов.

При этом в материалам дела отмечается, что ее расследуют следователи в ОВД 3 отдела 1 управления предварительного расследования Главного следственного управления СБ Украины. Повестка же Наливайченко направлена старшим следователем ОВД 4 отдела 1 управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ.

В то же время по мнению коллеги Наливайченко Маркияна Лубкивского "сдетонировала ситуация с Саакашвили", поэтому Наливайченко и вызвали.

Оксана Коваленко, УП