СБУ начала проверку из-за возможного давление на "Украинскую правду"

Служба безопасности начала служебную проверку из-за прихода сотрудника в редакцию "Украинской правды" с просьбой снять статью, мотивируя это тем, что она содержит гостайну.

Об этом "Украинской правде" сообщили в СБУ в ответе на информационный запрос.

"Сообщаем, что по факту возможного препятствования законной деятельности журналистов 20 сентября с.г. приказом Председателя СБ Украины назначена служебная проверка, о результатах которой мы сообщим вам дополнительно ", - говорится в ответе.

В то же время в СБУ не ответили на вопросы, какие следственные действия провели в этом деле, кто является подозреваемым и свидетелями и т.д.

"Обращаем внимание, что субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. У Службы безопасности Украины нет цели препятствовать деятельности Интернет-издание "Украинская правда" и его журналистов", - заверили правоохранители.

Однако в службе не уточнили, о каком именно должностное лицо идет речь. Отметили лишь, что уголовное производство открыли "по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну".

Других подробностей дела правоохранители не сообщили.

"Вред от возможного обнародования указанной информации будет преобладать вероятный общественный интерес к ней", - пояснили там свое решение.

Как сообщалось, 14 сентября в редакцию УП пришел сотрудник СБУ, который просил снять статью "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра" и предоставить документы, на основе которых она готовилась.

Оказалось, что следственный отдел Главуправления СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256 от 29 июня 2017 года по признакам совершения преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 328 УК Украины - "Разглашение государственной тайны".

21 сентября в телефонном разговоре с автором статьи, журналистом УП Алексеем Братущаком следователь СБУ Костюк М.С, который ведет это дело, рассказал, что Братущак имеет статус свидетеля в этом производстве.

Олег Твердь, УП