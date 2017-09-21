СБУ задержала двух судей, которые принесли взятку Холодницкому

Двух судей из Днепропетровской области, которые предложили руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в 300 тысяч долларов США, задержали в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что председатель одного из райсудов Днепра решила "помочь" подчиненному судье избежать уголовной ответственности по ранее зафиксированному факту получения взятки, который расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что председатель райсуда вышел с "предложением решить вопрос" на руководителя САП. Назар Холодницкий сразу обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих судей в Киеве в кабинете руководителя САП при передаче первой части взятки в размере 50 000 долларов.

"Показательно, что одна из судей, находясь под следствием, совершила новое уголовное преступление. Ведь к ней была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает", - отметили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Оба судьи задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда