СБУ поймала на взятке руководителей госпредприятия

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке гендиректора Госпредприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и двух его заместителей.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что трое должностных лиц и подчиненный им работник отдела внутреннего аудита требовали полтора миллиона гривен от директора одного из региональных филиалов госпредприятия. За эту сумму руководство Центра обещало не применять к нему меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением с занимаемой должности.

Оперативники спецслужбы задержали трех руководителей Центра вблизи столичного торгового центра после получения первого "транша" взятки в размере десять тысяч долларов США. Четвертого злоумышленника правоохранители "взяли" в одном из областных центров.

фото сбу

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного следствия проверяется информация о возможной причастности к сделке должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - добавили в СБУ.