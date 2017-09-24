Погода: С понедельника - прохладно и без дождей

422 просмотра
Воскресенье, 24 сентября 2017, 13:54

В понедельник, 25 сентября, на территории Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков.

По данным Укргидрометцентра, ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, ночью от +7...+ 9 на западе до +12...+14 на юге.

24-25 сентября в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях чрезвычайная пожарная опасность.

25 и 26 сентября на территории Украины - без осадков, переменная облачность.

 
25 та 26 вересня на території України - без опадів, мінлива хмарність.
 

24 сентября по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +19...+ 22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Украинская правда

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за непогоды обесточен 101 населенный пункт, грозы продлятся 23 сентября 2017, 10:44
Киев не справляется с ливням: "Левобережная" и Подол в воде 20 сентября 2017, 18:47
Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях 20 сентября 2017, 16:28
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики укрепляют позиции у Луганска - ОБСЕ
В Германии в приюте для беженцев убили гражданина Украины
От взрыва гранаты на Киевщине погиб военный, трое ранены
Сутки в АТО: 18 обстрелов, погиб один украинский защитник
Все новости
путешествия

Пассажиры, не злите стюардессу: 7 моментов, которые раздражают экипаж салона самолета

литература

"Восточно-Западная улица. Возвращение во Львов": отрывок из книжки юриста-международника

Что хотел сказать автор

Кураторы современного искусства анализируют фильм-сатиру "Квадрат"