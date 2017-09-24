Погода: С понедельника - прохладно и без дождей

В понедельник, 25 сентября, на территории Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков.

По данным Укргидрометцентра, ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, ночью от +7...+ 9 на западе до +12...+14 на юге.

24-25 сентября в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях чрезвычайная пожарная опасность.

25 и 26 сентября на территории Украины - без осадков, переменная облачность.

25 та 26 вересня на території України - без опадів, мінлива хмарність.

24 сентября по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +19...+ 22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Украинская правда