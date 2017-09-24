Венгрия хочет обсудить закон об образовании с Гриневич

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 23:15

Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич в связи с новым законом Украины об образовании.

В официальном письме к главе МОН Балог отмечает, что закон об образовании и особенно его языковая статья об образовании меньшинств вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское, пишет Радио Свобода.

По мнению Балога, встреча даст возможность "обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона", а получив информацию украинской стороны, министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.

25 сентября Балог примет участие в открытии учебного года в Институте имени Ференца Ракоци II в г.Берегово на Закарпатье, куда также пригласили и главу МОН Украины Лилию Гриневич.

Также на Закарпатье с рабочим визитом планирует побывать спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

Как известно, Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячной венгерского меньшинства в Закарпатье.

5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.  Закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

С критикой нового закона выступила Венгрия. "Нож в спину", - заявил ее МИД.

Румынская община в Черновицкой области попросила президента ветировать новый закон "Об образовании".

В свою очередь министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.

Темы: образование язык
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