Адвокат настаивает, что у Януковича в "Ощадбанке" нечего забирать

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Понедельник, 25 сентября 2017, 14:28

Адвокат Виталий Сердюк заявляет, что председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный фактически отказался от ранее распространенной информации о том, что на счетах в Сбербанке находятся более 1,15 млрд долларов США денег Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила АО "AVER LEX".

Указывается, что представители Пышного во время суда заявили, что его слова не касались Януковича.

"Перед судебным заседанием по защите чести, достоинства и деловой репутации Виктора Януковича относительно открытой и умышленной клеветой, представители Сбербанка и Председателя его правления заявили, что высказывания Андрея Пышного было только оценочным суждением, основанным на информации из "общедоступных источников", и якобы вообще не касалось Виктора Януковича", - сообщил Сердюк.

По словам адвоката, распространенная информация была заведомо недостоверной, поскольку уже документально подтверждено и обнародовано, что на счетах Сбербанка у Виктора Януковича есть только около 31 млн. грн. и около 84 тыс. долларов личных средств.

"Но руководитель Сбербанка признал, что распространяет слухи, а не официальную и подтвержденную информацию руководимого им учреждения. Кроме того, под угрозой несения ответственности Андрей Пышный уже говорит, что не о том Викторе Януковиче была речь", - говорится в заявлении адвокатского объединения.

"Итак вызываем председателя правления Сбербанка Андрей Пышный лично для участия в суде, который состоится 26 сентября 2017 года, и выяснения, что же он имел в виду, когда говорил обществу о 1,15 млрд долларов США денег Виктора Януковича на счетах Ощадбанка", - заявил Сердюк.

Также отмечается, что судебное заседание состоится 26 сентября в 11:00 в Печерском суде.

Как известно, в ноябре 2016 года в интервью изданию "Левый берег" руководитель Сбербанка Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежит более 1,15 долларов Януковича.

Украинская правда

Темы: Янукович банки суд
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