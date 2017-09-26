Главного в "ЛНР" по промышленности объявили в розыск

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Вторник, 26 сентября 2017, 11:41

Так называемого "исполняющего обязанности министра промышленности и торговли" террористической организации "ЛНР" украинские правоохранители объявили в розыск.

Прокуратура Луганской области сообщает, что ему объявлено подозрение, не называя имени представителя т. н. "ЛНР".

На сайте самозванного "Совета министров Луганской народной республики" указано, что обязанности "министра промышленности и торговли" временно исполняет Андрей Николаевич Череватый. Он уроженец Луганска. До "и.о." Череватый был заместителем "министра".

Андрей Череватый
Андрей Череватый



Производство открыто по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – участие в деятельности террористической организации.

Следователи установили, что в 2016 году гражданин Украины согласился выполнять обязанности "министра" и "осуществляет подрывную деятельность против Украины".

"Поскольку псевдоминистра скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и начато специальное досудебное расследование", – сообщает прокуратура.
 
Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Алена Рощенко, УП

Темы: "ЛНР" прокуратура Донбасс сепаратизм
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