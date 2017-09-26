Гройсман озвучил "дедлайн" голосования за повышение пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит и поддержит повышение пенсий.



Об этом он заявил в интервью Укринформу.



"В прошлый четверг (21 сентября - ред.) я очень рассчитывал, что Верховная Рада наконец проголосует. Пришел в парламент и обратился к депутатам с просьбой принять этот законопроект, потому что это очень важно", - сказал он.



"Я видел, сколько усилий председатель парламента Андрей Парубий прилагал для того, чтобы это произошло на прошлой неделе. Фракция "Блока Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальной партии" Олега Ляшко, отдельные народные депутаты объединились, но не хватило всего 7 голосов, чтобы продолжить работу парламента и принять необходимое решение", - добавил Гройсман.



По его словам, "идет банальное затягивание времени".



"Отдельные депутаты подали очень много поправок в кодексы, которые уже сколько дней рассматривают, идут по каждой правке, нужна она или нет. Согласно законодательной процедурой, они вроде все делают правильно. Но на самом ли деле это делается с целью того, чтобы, действительно, усовершенствовать кодексы?! Я сомневаюсь", - заявил он.



Гройсман также рассказал, что последний срок для принятия пенсионной реформы, чтобы люди получили повышение пенсий уже в октябре - это первые дни следующей пленарной неделе заседания Верховной Рады.



"У нас 12 млн пенсионеров. Из них 9 млн должны получать повышенные пенсии. По каждому из них надо провести расчеты и всем поднять выплаты. И это тоже требует времени. А уже 7 октября люди начнут получать пенсии", - сказал он.



Как известно, согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующая пленарная неделя состоится 3-6 октября.



Заседание 3 октябре начнётся с продолжения рассмотрения поправок в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты - законопроект №6232 (второе чтение).



По данным агентства "Украинские новости", за 6 пленарных дней Рада рассмотрела около 3800 из 4383 поправок к указанному законопроекту, запускающий судебную реформу.



После этого закона стоит законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.