Сутки в АТО: 15 обстрелов, 1 боец ВСУ получил ранения

39 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 07:43

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

12 раз украинские военные открывали ответный огонь. Наибольшая активность боевиков зафиксирована после 18:00.

На Донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также в конце суток из гранатометов террористы обстреляли украинские укрепления возле Каменки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении сепаратисты также применяли гранатометы на подступах к Марьинке. Возле Широкино они били из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Гнутово – из вооружения БМП.

На Луганском направлении боевики дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
День в АТО: Боевики трижды обстреляли ВСУ, потерь нет 26 сентября 2017, 19:14
Трагедия Ил-76: В Днепре начали рассматривать апелляцию генерала Назарова 26 сентября 2017, 14:49
На Донбассе поймали боевика, который штурмовал ДАП 26 сентября 2017, 14:17
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 27 сентября. Семь лет для Тимошенко и Люцифер для журналиста
Гройсман: Причиной пожара в Калиновке могут быть внешние факторы
Генштаб: В Калиновке горит 10% от всей площади арсенала
"Укрзализныця": Из-за взрывов в Калиновке 14 поездов изменили маршрут
Все новости
відео

Искренность, пафос или пиар? Поздравление первой леди к дню рождения президента

история

Почему Сковорода обрек себя на послушание Богу?

официально

Дети, которые ходят на спортивные кружки, смогут не посещать физкультуру