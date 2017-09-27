Сутки в АТО: 15 обстрелов, 1 боец ВСУ получил ранения

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

12 раз украинские военные открывали ответный огонь. Наибольшая активность боевиков зафиксирована после 18:00.

На Донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также в конце суток из гранатометов террористы обстреляли украинские укрепления возле Каменки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении сепаратисты также применяли гранатометы на подступах к Марьинке. Возле Широкино они били из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Гнутово – из вооружения БМП.

На Луганском направлении боевики дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.