Генштаб: 70% военных складов в Калиновке не пострадали

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Среда, 27 сентября 2017, 13:02
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Обзор с дрона показал, что 70% территории военных складов под Калиновкой Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.

Об этом заявил начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, сообщает "Укринформ".

"Только что с помощью беспилотного летательного аппарата было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", - сказал Селезнев.

Он также отметил, что около 100 военнослужащих срочной службы были эвакуированы с места происшествия в более безопасные места.

По его словам, сейчас рассматриваются различные версии произошедших событий.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 47 пассажирских поездов. Въезды в Винницкой области трассой м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыто.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

По фактам взрывов в Калиновке в ЕРДР внесена информация с предварительной квалификацией "диверсия".

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область Генштаб
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