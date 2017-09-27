Синоптики рассказали, когда киевлянам ждать "бабьего лета"

С наступлением метеорологической осени киевлян ожидает похолодание, однако в октябре тепло вернется.



Об этом "Укринформу" сообщили в Центральной геофизической обсерватории Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели, и дальше... Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето", – говорится в сообщении.



Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября, что на две недели позже, чем в среднем она начиналась в 19 веке.



В частности, за 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а позже всего – 7 октября 1999 года.



По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до 14,5 градуса, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу.