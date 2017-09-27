Минобороны освоило менее половины средств на утилизацию боеприпасов
По состоянию на сентябрь Министерство обороны успело потратить меньше половины средств, заложенных на утилизацию боеприпасов и поддержку арсеналов.
Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на отчеты Казначейства.
"По состоянию на сентябрь по бюджетной программе "Утилизация боеприпасов и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ" Министерство обороны успело потратить 53,7 миллиона гривен из запланированных 140,8 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Согласно данным бюджетной программы, до конца 2017 года Минобороны в соответствии с поставленными задачами должно успеть освоить:
- 3,29 миллиона гривен на молниезащиту баз, складов и арсеналов,
- 37,33 миллиона – на охрану и оборону баз, складов и арсеналов,
- 38,12 миллиона – на укрытие, противопожарную защиту и рассредоточение боеприпасов,
- 9,42 миллиона гривен – на производственно-технические расходы баз, складов и арсеналов,
- 4,11 миллиона – на развитие инфраструктуры баз, складов и арсеналов,
- 17,32 миллиона – на утилизацию непригодных и избыточных боеприпасов,
- 4,91 миллиона гривен – на вклад по международному контракту с Организацией материально-технического обеспечения и обслуживания по утилизации боеприпасов,
- 2,57 миллиона гривен – на вклад по международному контракту с ОМТОО по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1,
- 15,88 миллиона – на утилизацию ракетного топлива,
- 7,82 миллиона гривен – на утилизацию вооружения, военной техники и другого военного имущества.
За бюджетные деньги, направленные на поддержку арсеналов, в частности, планируется построить 12 новых хранилищ, провести капремонт 68 хранилищ, построить 45,5 км охранных периметров с техническими средствами охраны и прочее.
Как сообщалось ранее, армейцы в Калиновке закупили противопожарное оборудование у сомнительной компании на сумму более 2 миллионов гривен.
В прошлом году по аналогичной бюджетной программе утилизации боеприпасов и поддержке арсеналов Минобороны с 82 миллионов гривен успело освоить 76 миллионов. В 2015 году – с 96 миллионов гривен также 76 миллионов.
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