Минобороны освоило менее половины средств на утилизацию боеприпасов

По состоянию на сентябрь Министерство обороны успело потратить меньше половины средств, заложенных на утилизацию боеприпасов и поддержку арсеналов.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на отчеты Казначейства.

"По состоянию на сентябрь по бюджетной программе "Утилизация боеприпасов и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ" Министерство обороны успело потратить 53,7 миллиона гривен из запланированных 140,8 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Согласно данным бюджетной программы, до конца 2017 года Минобороны в соответствии с поставленными задачами должно успеть освоить:

- 3,29 миллиона гривен на молниезащиту баз, складов и арсеналов,

- 37,33 миллиона – на охрану и оборону баз, складов и арсеналов,

- 38,12 миллиона – на укрытие, противопожарную защиту и рассредоточение боеприпасов,

- 9,42 миллиона гривен – на производственно-технические расходы баз, складов и арсеналов,

- 4,11 миллиона – на развитие инфраструктуры баз, складов и арсеналов,

- 17,32 миллиона – на утилизацию непригодных и избыточных боеприпасов,

- 4,91 миллиона гривен – на вклад по международному контракту с Организацией материально-технического обеспечения и обслуживания по утилизации боеприпасов,

- 2,57 миллиона гривен – на вклад по международному контракту с ОМТОО по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1,

- 15,88 миллиона – на утилизацию ракетного топлива,

- 7,82 миллиона гривен – на утилизацию вооружения, военной техники и другого военного имущества.

За бюджетные деньги, направленные на поддержку арсеналов, в частности, планируется построить 12 новых хранилищ, провести капремонт 68 хранилищ, построить 45,5 км охранных периметров с техническими средствами охраны и прочее.

Документ: марлин

Документ: марлин

Документ: марлин

Как сообщалось ранее, армейцы в Калиновке закупили противопожарное оборудование у сомнительной компании на сумму более 2 миллионов гривен.

В прошлом году по аналогичной бюджетной программе утилизации боеприпасов и поддержке арсеналов Минобороны с 82 миллионов гривен успело освоить 76 миллионов. В 2015 году – с 96 миллионов гривен также 76 миллионов.