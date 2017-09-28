На Донбасс отправился 69 так называемый "гумконвой" из России

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Четверг, 28 сентября 2017, 07:13

На Донбасс отправилась 69-я колонна МЧС России якобы с гуманитарной помощью для детей.

Об этом сообщает МЧС России.

Утверждается, что автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы и медикаменты.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Потом колонна разделится для следования в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Как сообщалось, предыдущий т.н. "гумконвой" вторгся на территорию Украины 24 августа.

Государственная пограничная служба Украины заявляла что перемещение автомобилей происходило с грубым нарушением норм международного и государственного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

В связи с этим украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить достоверную информацию о его содержимом, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 55%.

Как известно, Россия доставляет "гумпомощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считает, что таким образом Кремль доставляет боевикам оружие и другую помощь.

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Темы: Донбасс граница Росcия
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