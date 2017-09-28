Адвокат Януковича снова жалуется, что не виделся с клиентом

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Четверг, 28 сентября 2017, 10:59

Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько раз хочет переносе судебного заседания для согласования позиций с клиентом.

Об этом он заявил во время судебного заседания Оболонского райсуда Киева в четверг.

В частности, Герасько подал суд заявление к руководителю Центра предоставления бесплатной правовой помощи относительно командировки для встречи с экс-президентом.

"Я прошу перенести заседание, чтобы мог встретиться с клиентом", - отметил адвокат.

В свою очередь суд только приобщил это заявление к материалам дела.

Во время заседания Герасько еще несколько раз жаловался, что не успел ознакомиться со всеми томами дела о государственной измене Януковича.

Вместе с тем пока сторона обвинения демонстрирует в суде экспертизы интервью Януковича российским телеканалам, где он рассказывал, как приглашал российские войска на территорию Украины.

"То есть психологическая экспертиза показывает, что во время этих выступлений Янукович был убежден в своих словах и не был подвергнут давлению со стороны", - отметил прокурор Максим Крым.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович
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