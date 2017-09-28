Суд намекнул, что может вернуть адвокату расходы на поездку к Януковичу

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Четверг, 28 сентября 2017, 14:50

Оболонский райсуд Киева заявляет, что может компенсировать безоплатному адвокату Максиму Герасько его расходы на посещение экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону.

Об этом во время судебного заседания по делу о госизмене Януковича в четверг сказал судья Владислав Девятко.

"Суд может предложить: если вы действительно встретитесь со своим подзащитным и предоставите соответствующие документы о расходах - суд их рассмотрит и примет решение о компенсации расходов. Это право суда, и прокуратура, думаю, не будет возражать", - сказал Девятко.

Вместе с тем адвокат в очередной раз просил суд отложить заседание для согласования позиций с его подзащитным, однако судья отказал ему в этом ходатайстве.

После этого сторона обвинения начала демонстрировать суду видеодоказательства массового прибытия российских военных на территорию Крыма в марте 2014 года.\

Как сообщалось, на заседании суда 28 сентября Герасько снова попросил перенести слушание дела для согласования позиций с клиентом.

В частности, адвокат подал суду заявление к руководителю Центра предоставления бесплатной правовой помощи относительно командировки для встречи с экс-президентом.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович суд
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