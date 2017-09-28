Рассмотрение дела по противостоянию Горбатюка и Столярчука в третий раз отложили

Рассмотрение жалобы руководителя Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка на отказ возбудить уголовное производство в отношении заместителя генпрокурора Юрия Столярчука отложили в третий раз.

Об этом сообщил председатель Совета общественного контроля при НАБУ Роман Маселко.

"Из ГПУ никто не пришел на рассмотрение жалобы Горбатюка на отказ возбудить уголовное производство в отношении зама генпрокурора Столярчука. Заседание уже откладывается в третий раз. Обычно такие дела рассматриваются 5 мин. и за одно заседание. Но здесь - ну, никак", - написал он в Facebook.

Маселко добавил, что следующее заседание запланировано на 15:30 4 октября.

Фото: Роман Маселко

Он напомнил, что в августе Гобатюк заявил, что Столярчук препятствует следствию в ряде дел, в частности по делу председателя апелляционного суда Черкасской области Бабенко.

"Следствие установило основания для предъявления подозрения, но руководство ГПУ фактически покрывало Бабенко. Когда же стало понятно, что следователи не отступят, то Столярчук решил просто забрать дело у непокорного следователя. Горбатюк считает это вмешательством в работу следователя и подал заявление о наличии в действиях Столярчука признаков состава преступления", - рассказал Маселко.

Украинская правда