Боевики срывают открытие КПВВ Золотое – СЦКК

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Пятница, 29 сентября 2017, 04:41

Руководство ОРЛО срывает открытие пункта пропуска "Золотое" на Луганщине.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Отмечается, что на КПВВ "Золотое" со стороны, подконтрольной украинскому правительству, созданы все условия для пересечения линии разграничения - готовы к использованию 12 полос для движения, 8 пешеходных коридоров и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий, прилегающие участки расчищены от растительности и проведены все мероприятия по разминированию.

Однако, как подчеркивают в СЦКК, луганские боевики пункт пропуска к работе не готовят.

"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что срыв открытия КПВВ "Золотое" руководством ОРЛО является прямым свидетельством его безответственного отношения к населению региона, пренебрежения к переговорному процессу, нежелания выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Луганской области действует только пешеходный переход КПВВ "Станица Луганская".

Темы: Луганская область
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