В Калиновке еще бывают взрывы, но движение возобновлено и свет есть

На складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области еще наблюдается одиночная детонация боеприпасов.



Об этом сообщает утром 29 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения", – информируют спасатели.



"Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются в места проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской ЦРБ", – добавляют они.



"Ситуация постепенно нормализуется. Местное население может возвращаться в свои дома", – сообщает ГСЧС.



Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется с понедельника, 2 октября.



Психологи работают с местными жителями, которые пострадали в результате взрывов и пожара на военных складах.



Возобновлено движение автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский и железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги.



Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки.