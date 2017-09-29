В Калиновке еще бывают взрывы, но движение возобновлено и свет есть
На складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области еще наблюдается одиночная детонация боеприпасов.
Об этом сообщает утром 29 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения", – информируют спасатели.
"Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются в места проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской ЦРБ", – добавляют они.
"Ситуация постепенно нормализуется. Местное население может возвращаться в свои дома", – сообщает ГСЧС.
Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется с понедельника, 2 октября.
Психологи работают с местными жителями, которые пострадали в результате взрывов и пожара на военных складах.
Возобновлено движение автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский и железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги.
Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки.
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