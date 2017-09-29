Работникам Минюста запретят нецензурно ругаться

Министерство юстиции утвердило правила этического поведения для своих работников.



Об этом говорится в приказе Минюста от 21 сентября.



В документе в частности отмечается, что эти правила распространяются на работников аппарата Министерства юстиции и его территориальных органов кроме персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.



Согласно документу, работники системы Министерства юстиции при исполнении своих служебных полномочий обязаны руководствоваться следующими принципами: служение государству и обществу, приоритетность интересов, субординация, толерантность, достойное поведение, добродетель, политическая нейтральность, прозрачность и подотчетность, добросовестность.



Работники органов юстиции должны также уважать народные обычаи и национальные традиции и использовать государственный язык при исполнении своих должностных обязанностей.



Кроме этого они должны не допускать использования нецензурной лексики и повышенной интонации.



Представителям Минюста предписано также обеспечивать надлежащий внешний вид, использовать официально-деловой стиль в одежде в соответствии с общепринятыми требованиями приличия.



В документе сказано, что приказ должен вступить в силу в день опубликования.



Валентина Романенко, УП