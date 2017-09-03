В Одессе горел центральный автовокзал, есть пострадавшая

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 12:33

В воскресенье на центральном автовокзале Одессы произошел пожар, пострадала 19-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба областной ГСЧС, 3 сентября в 7:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Приморском районе на улице Колонтаевская произошло возгорание электропроводки на 2 этаже центрального автовокзала.

В 7:51 пожар был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Причина возгорания устанавливается.

Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек.

До прибытия подразделений ГСЧС в Одесскую областную клиническую больницу была госпитализирована 19-летняя жительница Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения.

Темы: Одесса ГСЧС
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