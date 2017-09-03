Климкин осудил ядерное испытание КНДР: надо остановить это безумие

364 просмотра
Воскресенье, 3 сентября 2017, 19:06

Глава МИД Украины Павел Климкин присоединился к осуждению мировым сообществом последнего ядерного испытания КНДР.

"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - написал Климкин в своем Twitter.

В ответ на ядерное испытание Пхеньяна Дональд Трамп заявил, что Северная Корея продолжает оставаться угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не работают.

К более жестким санкциям против КНДР из-за последнего ядерное испытания призвали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.

В ЕС считают, что Совет Безопасности ООН должен занять твердую позицию в отношении КНДР.

Южная Корея пообещала добиться новых и самых мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Европейская правда

Темы: КНДР ядерное оружие Климкин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
КНДР подтвердила успешное испытание водородной бомбы 3 сентября 2017, 10:55
Трамп: режим КНДР подтвердил свое презрение к соседям и членам ООН 29 августа 2017, 15:49
СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР 29 августа 2017, 07:42
powered by lun.ua
Главные новости
Прокуратура начала производство по факту уничтожения граффити
В Одессе на стройке возле "дома-стены" произошли столкновения
Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу расстрелов на Майдане
На Грушевского разгромили магазин, где стерли граффити
Все новости
6 фильмов сентября

Стівен Содерберг, Даррен Аронофскі і Рубен Естлунд

Фото

Невеста кормила грудью во время свадебной церемонии