Замглавы Нацполиции в суде защищал подчиненных, подозреваемых в преступлениях на Майдане

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Суббота, 30 сентября 2017, 01:25

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич пришел в Печерский районный суд Киева защищать подозреваемых в совершении преступлений на Майдане сотрудников полиции.

Об этом сообщает Громадське.

"Это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 года свои обязанности. Их вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей, были обыски у этих людей дома, и они продолжали нести службу. Три года их никто не трогал", - заявил Фацевич.

По его словам, один из подозреваемых был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации конвойной службы и охране, второй - был начальником этого же отдела.

"Одного из них обвиняют в том, что он организовывал выдачу спецсредств, которые закупались в России. Но старший инспектор по особым поручениям не может отвечать за выдачу спецсредств", - добавил Фацевич.

"Эти работники мне очень нужны, они специалисты и они не нарушали закон. Я читал ходатайство. Если я руководитель и я видел бы, что они к чему-то причастны, я бы здесь не стоял сейчас. Я их непосредственный руководитель, я пришел их поддержать", - заявил он.

Как сообщает Громадське, прокуроры ходатайствовали о мере пресечения в виде содержания под стражей Игорю Бабичу, который сейчас работает начальником департамента превентивной деятельности Национальной полиции, а в 2014 году был главным инспектором отдела организации службы конвойных подразделений.

Его подозревают в координации действий спецподразделений.

Второй подозреваемый - Анатолий Серединский. В 2014 году занимал должность начальника отдела службы управления организации конвойных подразделений департамента общественной безопасности МВД.

Его подозревают в координации действий спецподразделений и их поощрении. Он якобы выдал премий на общую сумму свыше 30 млн гривен.

Также в этот день прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей Сергею Поготову, который во времена Майдана занимал должность заместителя начальника департамента общественной безопасности МВД.

Он в настоящее время не работает в правоохранительных органах.

По данным источников Громадського, Поготова подозревают в пособничестве и превышении власти. Он якобы подготовил рапорты о необходимости вооружения "беркутовцев" и других правоохранителей гранатами из Российской Федерации.

Отметим, что суд отказался рассматривать меру пресечения подозреваемым по делам Майдана.

Темы: Майдан Беркут суд полиция
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