США не признают референдум в Иракском Курдистане

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Суббота, 30 сентября 2017, 02:54

Соединенные Штаты Америки не признают референдум о независимости Иракского Курдистана и призывают прекратить "взаимные угрозы" региона и центрального правительства страны.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пишет DW.com.

"Соединенные Штаты не признают проведенный региональным правительством Курдистана односторонний референдум, который состоялся в понедельник. Голосование и результаты не имеют легитимности, мы продолжаем поддерживать объединенный, федеративный, демократический Ирак", - заявил Тиллерсон.

Он также призвал стороны конфликта положить конец взаимным обвинениям.

Между тем, международные авиакомпании прекратили полеты в аэропорты, расположенные в Курдистане, как того требовала центральная власть Ирака. Вечером 29 сентября истек срок, который она дала правительству региона для передачи контроля над двумя аэропортами.

Напомним, что референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября, несмотря на давление со стороны Багдада и международного сообщества. Более 90 процентов курдских избирателей проголосовали за независимость.

Темы: Ирак референдум США
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