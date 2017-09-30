Испанская полиция взяла под контроль коммуникационный центр правительства Каталонии

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Суббота, 30 сентября 2017, 14:26

Испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.

Об этом сообщает El Pais.

Как известно, Мадрид отправил тысячи полицейских в северо-восточный регион, чтобы остановить проведение референдума 1 октября.

По данным издания, Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны были собирать электронные голоса.

Сообщается, что Высокий суд Каталонии вчера приказал женералитату (правительству) приостановить использование компьютерных услуг, активизированных для электронного голосования в день референдума.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.

Подробнее о референдуме в Каталонии читайте в статье "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании".

Европейская правда

Темы: референдум Испания полиция
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