Из-за дождей и гроз 167 населенных пунктов – без света

167 населенных пунктов в 4 областях на западе Украины обесточены в результате осложнения погодных условий 3 сентября.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



3 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание

167 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Львовская - 73 н.п., Ивано-Франковская - 51 н.п., Тернопольская - 37 н.п. и Черновицкая - 6 н.п.



К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.