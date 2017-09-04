В Киеве установили первые терминалы для покупки криптовалюты
В столице заработали шесть криптоматов, то есть терминалов для покупки криптовалюты. Еще два вскоре установят в Харькове.
Чтобы воспользоваться криптоматом, нужно установить биткоин-приложение на телефон, отсканировать через камеру терминала адрес своего биткоин-кошелька и положить на счет деньги. Минимальная сумма — 500 грн, пишет БЖ.
В сентябре терминалы будут работать в тестовом режиме, позже планируют расширять их сеть по всей Украине. Компания KUNA Bitcoin Agency, которая разработала криптоматы, сообщает, что имеет уже более 150 заявок на их покупку.
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