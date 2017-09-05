Трамп и Меркель обсудили санкции против Северной Кореи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 4 сентября обсудили последнее ядерное испытание Северной Кореи.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы немецкого правительства.



"Канцлер Германии и президент США выразили мнение, что международное сообщество будет продолжать оказывать давление на режим Северной Кореи и что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций вскоре должен будет принять более строгие санкции", - отмечается в сообщении.

Меркель отметила, что Германия будет выступать за ужесточение Евросоюзом санкций против КНДР.

Как сообщалось, 3 сентября Япония и Южная Корея подтвердили, что причиной землетрясения на Корейском полуострове стал ядерный взрыв, самый мощный за всю историю ядерных испытаний в КНДР.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.