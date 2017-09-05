В Киеве задержали 5 полицейских, которые избивали и грабили людей на вокзале

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Вторник, 5 сентября 2017, 10:56

Столичная прокуратура задержала 5 полицейских, которые на протяжении нескольких месяцев избивали и грабили граждан на железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Следствие установило, что указанные правоохранители во время несения службы на территории Киевского Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или пребывали в нетрезвом состоянии. 

 
ФОто Прокуратуры

"После чего, незаконно применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также неумеренное физическое насилие, грабили их. Обычно добычей преступников в погонах становились деньги, мобильные телефоны потерпевших и другие ценные вещи", - говорится в сообщении. 

 
Фото прокуратуры

В настоящее время установлена ​​причастность злоумышленников к 10 нападениям на граждан, которые были совершены ими с марта по сентябрь текущего года.

Кроме того, задокументированы факты "крышевания" указанными полицейскими карманников с последующим перераспределением между собой средств, похищенных у граждан.

Задержание правоохранителей произошло ночью 5 сентября во время совершения ими очередного ограбления гражданина.

В настоящее время всем задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 186 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Темы: полиция прокуратура
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